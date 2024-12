Forte chiede a Grim e Molise Acque la sospensione temporanea della chiusura notturna dei serbatoi

In occasione delle imminenti festività di Natale, la sindaca Marialuisa Forte ha inviato questa mattina una nota a GRIM S.p.A. e Molise Acque, richiedendo di sospendere la chiusura notturna dei serbatoi nel periodo dal 20 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025.

Considerata l’eccezionalità di tale circostanza e al fine di garantire un servizio idrico continuo e adeguato alle esigenze della popolazione.

Questa richiesta è formulata per venire incontro anche alle esigenze dei gestori di locali e attività ricettive, che in questo periodo vedranno un notevole aumento della clientela. Mantenere la disponibilità dell’acqua nelle ore notturne contribuirà a sostenere l’attività economica e turistica della nostra città, evitando disagi e assicurando un servizio essenziale per tutti.