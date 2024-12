Open Day Ipia Montini: occasione per conoscere la scuola, i laboratori, gli insegnanti

Un’ottima occasione per conoscere la scuola, i laboratori, gli insegnanti e mettersi all’opera in prima persona. Sarà possibile cimentarsi

personalmente in esperienze laboratoriali e sperimentare con mano l’acquisizione di competenze didattiche e professionali.



I docenti dell’IPIA MONTINI mostreranno tutti gli ambienti dell’istituto e nei laboratori saranno consegnati gli strumenti e le nozioni per effettuare delle semplici esercitazioni. Questo percorso di studio permette l’inserimento in aziende pubbliche o private nel settore

dell’installazione, manutenzione e assistenza tecnica di apparati e impianti elettrici, elettromeccanici, termoidraulici, industriali e civili e relativi servizi tecnici nei settori produttivi.



Il diplomato di Istruzione Professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” pianifica e effettua, con autonomia e

responsabilità operazioni di installazione, di manutenzione/riparazione ordinaria e straordinaria, nonché di collaudo di piccoli sistemi, macchine, impianti relativi ai settori elettrico-elettronico, termoidraulico, termotecnica, domotica e impiantistica).



Il diplomato dell’IPIA Montini è tra le figure professionali più richieste dal mercato del lavoro.



Ti aspettiamo SABATO 14 DICEMBRE 2024 dalle 15.30 alle 18.30 presso l’IPIA MONTINI in via San Giovanni, 100 a Campobasso.

Un’occasione da non perdere!