Felice: “Abbiamo lavorato per finanziare tutti quegli interventi capaci di restituire valore ai luoghi simbolo della città”

Nell’ambito dei lavori della Commissione Consiliare Bilancio nella quale si sta discutendo della nota di aggiornamento al Dup 2023/2025, nell’ultima seduta, è intervenuta l’assessore Paola Felice per fornire dettagli riferiti alle deleghe di sua competenza e, in particolare, ai luoghi della cultura.

L’assessore ha voluto ringraziare la struttura comunale e l’assessore Giuseppina Panichella con delega al Bilancio che hanno messo a disposizione una bozza dettagliata e aggiornata che consente anche ai non addetti ai lavori di poter avere un quadro di insieme sulla programmazione strategica e operativa dell’ente.

Nel documento all’esame della commissione, infatti, dopo una parte iniziale nella quale viene delineata un’analisi strategica sulle condizioni esterne all’ente, tra cui gli scenari internazionali prima e nazionali poi, viene presentata nel dettaglio un’analisi (territoriale, demografica, del mercato del lavoro e del sistema welfare) per poter meglio contestualizzare e affrontare l’analisi strategica delle condizioni interne all’ente con particolare riferimento ai servizi pubblici erogati, ai beni immobili dell’ente e agli organismi partecipati e con un dettaglio esaustivo dei progetti di rilevanza strategica tra cui: l’Area urbana di Campobasso, la “Periferia come centro”, il CIS, il PNRR, la Casa delle Tecnologie Emergenti.

L’assessore Felice ha voluto citare, proprio partendo da questi progetti, alcuni interventi che avranno un forte impatto sulla futura programmazione culturale e turistica cittadina.

“Grazie alla chiara visione esplicitata già nel programma elettorale – ha sottolineato Felice – si è lavorato cercando di finanziare tutti quegli interventi volti a restituire valore ai luoghi simbolo della città e che sono da sempre lo scenario naturale di tutta la programmazione culturale e non solo.

Infatti – ha aggiunto l’assessore – sono stati già avviati i lavori per il restauro del Castello Monforte, si proseguirà con l’efficientamento energetico del Cinema Alphaville, con il recupero del giardino storico di Villa de Capoa, con l’adeguamento e il recupero funzionale della Casa della Scuola di via Roma, destinato interamente a polo culturale, con la ricostruzione dell’ex Mattatoio destinato a BiblioMediaTeca comunale. Insieme a questi importanti interventi – ha dichiarato in conclusione l’assessore – ce ne sono poi altri che riguarderanno la realizzazione di una copertura per il teatro di Parco San Giovanni, la valorizzazione del Convento S. Giovanni, con la riapertura della cripta del Convento, e il completamento del Parco della Musica.”