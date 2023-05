Evento B2B e incoming mission dedicato agli operatori turistici di Italia, Albania,  Montenegro, incontro in Molise

Il 12 maggio 2023 EURelations GEIE, partner di NEST PLUS, organizzerà a Campobasso (Molise) un incontro che coinvolgerà imprese e operatori turistici di Molise, Puglia, Albania e Montenegro. L’evento si svolgerà presso il Centrum Palace di via G. Vico (Campobasso), dalle ore 10:00 alle ore 13:00. Dopo una prima sessione introduttiva, aziende e tour operator parteciperanno ad incontri B2B con operatori del turismo Albanesi e Montenegrini finalizzati a fare networking e discutere offerte, servizi, iniziative sul tema del turismo smart, anche al fine di fornire a Eurelations GEIE, partner molisano del progetto, spunti ed idee da prendere come base di partenza per implementare nuove opportunità di business transfrontaliero per le aziende e tour operator in Molise.

La partecipazione all’evento è caldamente consigliata a tutte le aziende che sono state coinvolte nella creazione del catalogo di idee NEST, così come a nuove aziende interessate ad approfondire le opportunità derivanti dal progetto. L’evento si propone anche come catalizzatore di idee per gli stakeholder territoriali come i comuni e le associazioni di promozione turistica, per conoscere meglio sia l’offerta turistica che le opportunità di cooperazione transfrontaliera.

L’evento prevede anche una missione incoming, dalle 17:00 alle 20:00, con delegati albanesi e montenegrini in visita a due aziende che fanno parte del Catalogo NEST di idee per un’offerta turistica smart transfrontaliera: La Piana dei Mulini a Colle D’Anchise (CB) e Casa Pleiadi a Sant’Agapito (IS). I delegati conosceranno in particolare il modello di ospitalità sviluppato da La Piana dei Mulini, che rientra nella categoria degli “alberghi diffusi”.

A Sant’Agapito (IS), i delegati faranno tappa a Casa Pleiadi, start-up innovativa che opera nel campo della cultura e della creatività applicate alla tracciabilità alimentare e alla sostenibilità dei sistemi alimentari.