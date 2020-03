Emergenza Coronavirus/ continuano a salire i contagi in Molise, 101 casi

Dopo la notizia della serata di ieri con i 16 casi a Cercemaggiore, in mattinata sono stati registrati altri nove casi, il bollettino dunque sale a 96 positivi al Covid 19. I nuovi casi sono 9, di cui 8 riscontrati nella provincia di Campobasso, uno a Filignano, in provincia di Isernia. I nuovi casi hanno registrato 7 persone positive ma asintomatiche che saranno messe in isolamento domiciliare, mentre 2 persone sono state ricoverate al reparto di malattie Infettive.

Un aggiornamento dell’ultima ora riscontra un altro caso a Filignano (IS), dello stesso cluster, e 3 casi positivi a Montagano (CB). Come era stato già preannunciato i numeri sono destinati a salire, in quanto questa dovrebbe essere la settimana cruciale.

Aggiornamento del bollettino, alla data di oggi:

-667 tamponi effettuati, di cui 101 risultati positivi: 85 nella provincia di Campobasso, 9 al Neuromed di Pozzilli (IS) e 7 persone di fuori regione

-18 ricoveri al reparto di malattie Infettive del Cardarelli

-8 ricoveri in terapia intensiva

-57 persone in isolamento domiciliare asintomatici

-9 casi positivi al neuromed

-3 le persone guarite

-6 i morti ( più due molisani deceduti fuori regione)

Inoltre sono complessivamente 217 le persone in isolamento, 164 in sorveglianza attiva