Emergenza coronavirus/ Confartigianato dona mascherine all’Admo

Confartigianato Molise dona circa 200 mascherine all’Admo Molise, Associazione Donatori

di Midollo Osseo. Con questa iniziativa la Confartigianato Molise compie un gesto concreto di

aiuto alle situazioni più drammatiche con la caratteristica di usare, in questo particolare

momento

storico, sensibilità e velocità per tamponare l’emergenza sanitaria in Regione. Un contributo

concreto alla battaglia che anche il Molise sta combattendo contro il virus. ADMO Molise è stata

prescelta in quanto svolge un ruolo fondamentale di sensibilizzazione, fornisce agli interessati

tutte

le informazioni sulla donazione del midollo osseo e segue il potenziale donatore fino alla

tipizzazione HLA e quindi alla sua iscrizione nel Registro Italiano Donatori Midollo Osseo

(IBMDR) nel più assoluto rispetto della normativa sulla privacy.

«Questa donazione vuole essere un segno di partecipazione per quel necessario e rinnovato

impegno comune che unisce gli intenti, consolida gli sforzi e aumenta la speranza per generare e

ristabilire un momento di maggiore conforto e manifestare la nostra volontà e renderla concreta

con questa donazione. Con queste parole il Presidente Toci ha presentato l’iniziativa dii donare le

mascherine all’Admo Molise “In questo tempo così drammatico, bisogna farsi prossimi a chi

soffre e a chi è in difficoltà, adoperandosi in ogni forma di servizio a supporto e a sostegno della

vita. Tra l’altro è sotto gli occhi di tutti, lo spirito di abnegazione ed il sacrificio condiviso dagli

operatori sanitari e dagli operatori del volontariato in Molise e in tutta Italia».