Domenico Esposito: il centro storico diventi meta irrinunciabile per i Turisti di tutta la regione

“Lavoreremo affinché il Centro Storico di Campobasso diventi meta irrinunciabile per i Turisti di tutta la regione!” Questo il monito, il proposito, il sentimento che ha mosso la mia azione politica in seno alle ultime due sedute di Consiglio comunale…riunitosi in seduta monotematica sulle emergenze e necessità del Borgo Antico.

Come Primo Firmatario, insieme ai colleghi di Centro Destra abbiamo richiesto una discussione in seduta monotematica, ore di lavoro alla presenza di tanti cittadini e rappresentati di Associazioni e Comitati, che ha portato alla realizzazione di una “bella pagina di Politica cittadina”;

Con il lavoro serio e responsabile di tutti, abbiamo portato a casa un UNICO ORDINE DEL GIORNO che ha recepito ben 11 nostre proposte su 13, dando mandato all’intera macchina comunale di realizzare un vero e proprio “Piano Integrato di Sviluppo Strategico per il Centro Storico di Campobasso”! Questa è la Politica che mi piace, questa è la Politica che intendo portare avanti!

CAMPOBASSO MERITA TUTTO IL NOSTRO IMPEGNO.