Disturbo a clienti di alcuni esercizi commerciali, sanzionato un 51enne

Nel corso del lungo fine settimana pasquale appena trascorso, protrattosi sino alle prime ore di martedì, il comando Compagnia Carabinieri di Bojano ha predisposto, su tutto il territorio della giurisdizione di competenza, un servizio coordinato, volto alla prevenzione e repressione dei reati predatori, nonché il monitoraggio dei veicoli in transito sulle principali arterie stradali e il regolare svolgimento delle diverse manifestazioni organizzate per il lunedì in albis.

I Carabinieri della Stazione di Trivento, hanno segnalato all’A.G. un 51enne della zona, sorpreso – in stato di manifesta ubriachezza – prima ad arrecare disturbo agli avventori di alcuni esercizi commerciali del centro e poco dopo ad espletare bisogni fisiologici in “bella vista”, incurante del

transito dei passanti. Per l’uomo è prevista una sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 euro.