Didacta Italia, successo per le scuole molisane

Gli Istituti protagonisti alla prossima Fiera nazionale dell’innovazione didattica in programma a Firenze dal 12 al 14 marzo 2025

Sono l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E. Majorana” di Termoli, l’Istituto Omnicomprensivo “A. Giordano” di Venafro, l’Istituto Comprensivo “I. Petrone” di Campobasso e l’Istituto Comprensivo “L. Montini” di Campobasso. Le prime tre scuole sono state individuate direttamente dall’USR Molise e dall’Equipe formativa territoriale per la qualità dell’innovazione nella didattica e terranno dei seminari formativi rivolti a docenti e dirigenti scolastici di tutta Italia. L’Istituto Montini, inoltre, sarà ospite di un seminario sul “Service-Learning” come esempio di “best practice” a livello nazionale, dopo essere stato selezionato dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ente promotore dell’appuntamento formativo.

L’Istituto “Majorana” ha organizzato il workshop intitolato “Smart island – Parco didattico e informativo per energie alternative e tecnologie smart applicate (laboratorio multidisciplinare e modulo urbano)”. Mentre il seminario gestito all’Istituto “Giordano” si occuperà di quest’altro tema: “Realtà Digitale e Movimento: Esplora il Futuro con Motion Capture e Meta Quest Pro 2”. Infine, “Didattica da…Fuoriclasse: da scuola a paesaggio didattico” è l’argomento sviluppato nell’incontro formativo promosso dall’Istituto “Petrone”.

“La presenza dei nostri Istituti a Didacta Italia – ha detto la Direttrice dell’USR Molise, Maria Chimisso – è motivo di orgoglio e conferma la qualità del lavoro che le nostre scuole stanno portando avanti. L’innovazione è oggi un pilastro fondamentale per garantire una didattica efficace e inclusiva, capace di rispondere alle sfide del presente e del futuro. I workshop proposti dai nostri istituti testimoniano la capacità di sperimentare nuove metodologie e tecnologie con creatività e competenza. Ringrazio i dirigenti scolastici, i docenti e gli studenti che, con impegno e passione, portano il nome del Molise in un contesto di eccellenza nazionale”.