Di Giacomo (SPP): anche in Molise il covid inizia a dare preoccupazione nelle carceri

Nelle ultime settimane anche in Molise il COVID inizia a dare preoccupazione nelle carceri. Dopo il focolaio di Larino con oltre 30 detenuti contagiati, l’attenzione si sposta sul carcere di Campobasso che a quanto sembra, dalle ultime informazioni, risulterebbero contagiati un medico, un infermiere ed un addetto alla distribuzione dei pasti della mensa agenti. Ho provveduto a scrivere all’Amministrazione, al Prefetto ed al Presidente della Regione Molise per far si che vengano fatti i tamponi a tutto il personale penitenziario ed a tutti i detenuti per evitare il propagarsi del virus

Aldo Di Giacomo – Segretario Generale Sindacato Polizia Penitenziaria S.PP.