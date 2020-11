5 studenti di una classe delle medie della Colozza di Campobasso sono risultati positivi al Covid, sono tutti asintomatici o con sintomi lievi. E’ stato disposto l’isolamento per gli alunni di tutta la classe in questione , che segue la didattica a distanza intanto l’Asrem ricostruirà la catena di contatti per contenere l’espansione del virus.