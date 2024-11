DDL Sicurezza: maggiore attenzione alle esigenze locali, intervento del gruppo consiliare di FdI

In riferimento all’interrogazione del Sen. Costanzo DELLA PORTA che ha portato all’attenzione del Governo centrale le istanze del territorio molisano sul tema della sicurezza pubblica, il Gruppo Consiliare di FdI al Comune di Campobasso si dichiara compiaciuto per l’iniziativa e per la risposta del Sottosegretario On. Emanuele PRISCO che dà contezza della necessità di maggiore attenzione alle esigenze locali.

Seppur le competenze specifiche sull’argomento ricadono su un più ampio raggio di titolarità che ve de protagoniste diverse forze istituzionali, insieme, in primis, alle Forze dell’Ordine, e dove il Governo rappresenta il cardine centrale di coordinamento, programmazione e supervisione, come amministratori locali siamo chiamati alla massima attenzione sul fenomeno della sicurezza pubblica per le forti criticità che, soprattutto negli ultimi tempi, si stanno palesando sul nostro territorio cittadino.

I continui furti che interessano le zone periferiche di Campobasso, e non solo, insieme ad episodi delinquenziali sempre più in crescita, stanno alimentando quel percettibile clima di paura e timore che pian piano si sta diffondendo nel contesto socio – culturale del capoluogo di regione e di certo non contribuisce ad una tranquilla e serena vivibilità cittadina che non solo andrebbe garantita ordinariamente, ma che per anni, in passato, ha rappresentato quella prerogativa di “vanto” per la stessa città di Campobasso.

Siamo convinti che il recente DDL Sicurezza, oltre che a rappresentare un ulteriore promessa mantenuta da parte del governo Meloni, testimoni concretamente quella indispensabile risposta alle tante richieste degli italiani che chiedono maggiore sicurezza. Il potenziamento della sicurezza implica non solo una maggiore capillarità delle forze dell’ordine ma anche nuove assunzioni che permetteranno di rafforzare tutto il comparto.

Nella prossima seduta di Consiglio Comunale monotematico, chiesto con i colleghi di Centro – Destra proprio sul tema della sicurezza pubblica soprattutto nei quartieri periferici e nelle contrade cittadine, avanzeremo nostre proposte concrete sul tema, senza trascurare anche forme di attenzione e tutela nei confronti, ad esempio, del personale sanitario che quotidianamente lavora oltre che negli ospedali, nelle strutture periferiche sanitarie cittadine e che sempre più spesso è oggetto di azioni violente e di aggressioni personali che vanno condannate e soprattutto DEBELLATE.

Il Gruppo Consiliare di FdI al Comune di CB, rimarca con forza l’importanza del monitoraggio permanente, da parte dell’autorità competenti, su tematiche di un certo rilievo e ringrazia l’intera Delegazione Parlamentare molisana di FdI per l’attenzione continua che in questi due anni di Governo Meloni sta testimoniando con passione e professionalità.