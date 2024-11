Costituita in Molise l’Organizzazione di Categoria dell’Edilizia ANAEPA di Confartigianato Imprese

L’ingegnere Michele Coralbo, titolare dell’azienda TCN Italia S.r.l. di Ripalimosani, è stata eletto

Presidente Regionale di ANAEPA-Confartigianato Edilizia in occasione dell’Assemblea costitutiva

della categoria svoltasi lo scorso 11 novembre a Campobasso. ANAEPA è una delle principali

organizzazioni di categoria di Confartigianato Imprese e rappresenta le imprese dell’edilizia, dalle

attività più complesse di costruzione e ristrutturazione, di manutenzione e riparazione, sino ai

lavori di completamento, pittura, finitura, (pavimentazione, decorazioni e simili).

“Sono estremamente lusingato di essere stata chiamato a ricoprire la carica di Presidente

regionale di ANAEPA – Edilizia” ha dichiarato Michele Coralbo “e per questo ringrazio i colleghi

della categoria ma soprattutto il Presidente regionale Romolo D’Orazio, per avermi spronato e

supportato in questa candidatura. Il programma di mandato che abbiamo condiviso parte da una

puntuale analisi di contesto e racchiude una serie di attività che spaziano dalla rappresentanza

sindacale in senso stretto all’individuazione di spazi di mercato innovativi, al passo con

l’evoluzione della professione e delle richieste della clientela. Tra le principali tematiche sulle quali

puntare abbiamo individuato lo sviluppo della coscienza organizzativa e sindacale degli artigiani

del settore delle costruzioni, la definizione di contratti collettivi di lavoro di secondo grado per i

dipendenti delle imprese artigiane e della piccola industria del settore edile; lo sviluppo di costanti

relazioni sindacali sia con le OO.SS. sia con le Associazioni datoriali e una maggior attenzione e

partecipazione alla bilateralità. Saremo focalizzati, inoltre, sulla tutela e l’assistenza delle imprese

del settore sul piano sindacale, economico, tecnico e professionale, attraverso progetti ed eventi

formativi e di approfondimento sui principali temi di interesse del settore.”

In Italia le imprese complessivamente associate sono circa 50.000 ed ANAEPA è presente sul

territorio nazionale attraverso l’articolazione del “Sistema Confartigianato”, organizzato in 20

federazioni regionali e in 120 associazioni territoriali. L’ANAEPA partecipa a pieno titolo nei diversi

organismi paritetici costituiti dalle Parti Sociali nazionali dell’edilizia, quali: il Comitato della

Bilateralità, composto dalle PP.SS. con funzioni di indirizzo su problematiche di

settore, CNCE (Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili/Edilcasse

territoriali), SANEDIL (Fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori

dell’edilizia), PREVEDI (Ente per la previdenza integrativa dei lavoratori edili), FORMEDIL (Ente

Unico Formazione e Sicurezza). L’associazione partecipa, inoltre, all’attività di ITACA (Istituto delle

Regioni per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale). A livello

europeo, ANAEPA aderisce a EBC (European Builders Confederation), la Confederazione Europea

degli Artigiani e delle PMI del settore edile di cui è socio fondatore e collabora con SMEunited (ex

UEAPME), l’associazione europea di rappresentanza dell’artigianato e delle PMI.

“Siamo felici ed orgogliosi di essere riusciti a costituire la categoria regionale di ANAEPA – Edilizia e

della recente elezione a Presidente regionale di Michele Coralbo ”ribadisce il Presidente regionale

di Confartigianato Imprese Molise, Romolo D’Orazio ”si tratta di uno storico punto di arrivo per la

nostra Associazione regionale e soprattutto un importante punto di partenza per le imprese

associate e per un settore che rimane, nonostante varie vicende, assolutamente strategico per

l’economia regionale”