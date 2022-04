Coronavirus, un nuovo ricovero e un trasferito in Malattie Infettive al Cardarelli

Numeri una volta tanto non drammatici, quelli della situazione dell’epidemia da coronavirus in Molise nelle ultime 24 ore.

Non si registrano decessi, ma un paziente di Montagano che si trovava in Malattie Infettive si è aggravato ed è stato trasferito in Terapia Intensiva. Oggi si registra 1 nuovo ricovero e i ricoverati totali salgono a 32, di cui 19 in Malattie Infettive, 11 nel reparto “Anziano Fragile” e 2 in Terapia Intensiva.

Sono 180 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 1798 tamponi processati per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 10%.

Si registrano 460 guariti. I Comuni con il maggior numero di nuovi casi: Campobasso 25, Isernia 15 e Termoli 25.