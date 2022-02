Coronavirus, ancora un decesso, tre ricoveri ed un dimesso dal Cardarelli

Ancora una giornata luttuosa sul fronte della lotta al coronavirus in Molise. Purtroppo si registra un decesso, un 78enne di Venafro ricoverato in Terapia Intensiva. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 568.

Sono tre i nuovi ricoveri al Cardarelli: pazienti di Roccavivara e 2 di Termoli, mentre un paziente è stato dimesso da Malattie Infettive ed è di Monteroduni.

Ci sono 3 nuovi guariti (di Busso, Fossalto e Guardiaregia) I nuovi casi sono 140 e i tamponi processati nelle 24 ore, 730; l a percentuale di positivi su tampone è del 19%.

I Comuni con il maggior numero di nuovi casi: Campobasso 21, Isernia 20 e Termoli 29.