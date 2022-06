Coronavirus/ Un decesso e due nuovi ricoveri al Cardarelli

La notizia triste e terribile purtroppo è arrivata: si registra un decesso per Covid all’ospedale Cardarelli di Campobasso. Non ce l’ha fatta una donna di 85 anni di Trivento che era ricoverata in Terapia Intensiva. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, salgono a 632.

Si registrano anche 2 nuovi ricoveri: pazienti di Campobasso e Gambatesa C’è un dimesso di giornata e pertanto i ricoverati totali sono 10, di cui 9 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva Oggi si registrano 170 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 758 tamponi processati per una percentuale di positivi su tamponi che si sale al 22,4%.

Oggi si registrano 91 guariti.

I Comuni con il maggior numero di nuovi casi: Campobasso 42, Petacciato 12, Termoli 19.