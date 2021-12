Coronavirus: un decesso al Cardarelli, due ricoveri e 83 nuovi positivi nelle 24 ore

Sono impressionanti i dati del bollettino Asrem sul contagio da coronavirus in Molise nelle 24 ore: si registra purtroppo un decesso, due ricoveri e un’impennata di nuovi casi con tasso di positività all’11%.

Non ce l’ha fatta una donna di 98 anni di Bagnoli del Trigno che era ricoverata in Malattie Infettive. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, salgono a 509.

Non si registrano trasferimenti, ma ci sono due nuovi ricoveri: un paziente di Campobasso e uno di Baranello si sono aggravati ed hanno avuto bisogno dell’ospedalizzazione.

Oggi si registrano 83 nuovi casi su 744 tamponi processati.

I nuovi casi sono:1 Bagnoli del Trigno, 2 Baranello, 1 Bojano, 1 Busso, 2 Campobasso, 1 Campolieto, 1 Campomarino, 2 Cantalupo nel Sannio, 1 Carpinone, 1 Casalciprano, 1 Castel San Vincenzo, 1 Cercemaggiore, 1 Cerro al Volturno, 1 Colle d’Anchise, 1 Ferrazzano, 1 Guglionesi, 3 Isernia, 1 Larino, 1 Lucito, 17 Montenero di Bisaccia, 1 Morrone del Sannio, 1 Petacciato, 1 Petrella Tifernina, 4 Portocannone, 4 Riccia, 1 Rionero Sannitico, 1 Ripalimosani, 1 Roccamandolfi, 1 San Giovanni in Galdo, 1 Scapoli, 6 Sepino, 16 Termoli, 2 Toro, 2 Ururi.

I guariti di giornata sono 15 e pertanto il numero degli attualmente positivi sale a 318, mentre i totali da inizio emergenza sono 15.593.

I guariti totali sono 14.752.In isolamento si trovano 2.419 cittadini.