Il dato interessante è che per fortuna anche nella ultime 24 ore non si registrano decessi da coronavirus in Molise.

I ricoverati totali al Cardarelli sono 9, di cui 8 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva.

Si registrano 29 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 405 tamponi processati per una percentuale di positivi su tampone che si attesta al 7,1%.

Non ci sono guariti nelle 24 ore.