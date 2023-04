Cronaca nazionale/ Trovato in casa cadavere di una donna morta da due mesi

Macabra scoperta in un’abitazione nella zona del porto di Trapani. Trovato in casa il corpo senza vita e in avanzato stato di decomposizione di una donna di 45 anni la cui morte risalirebbe a mesi fa. Un vero e proprio dramma della solitudine, dunque, ancora più tragico perché coinvolge una donna giovane.

Per circa due mesi nessuno si sarebbe accorto di lei né avrebbe cercato la 45enne. Quando sono intervenuti polizia e vigili del fuoco per entrare, era ormai troppo tardi.

foto di repertorio