Coronavirus, quattro nuovi ricoveri al Cardarelli

Il dato da evidenziare è che per fortuna nelle ultime 48 ore non ci sono decessi. Covid in Molise: sale di 4 unità il numero di posti letto occupato nel reparto di Malattie infettive del Cardarelli, dove ora i degenti assistiti sono complessivamente 29 a cui va aggiunto un ricoverato in Terapia Intensiva. Sono entrati pazienti di Isernia, Portocannone, Termoli e Trento.

Si registrano 261 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 699 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 37,3%.I nuovi guariti sono 144.

I Comuni con il maggior numero di nuovi casi: Campobasso 54, Isernia 13, Termoli 34.