Una brutta notizia funesta le cronache della lotta all’epidemia da coronavirus in Molise.

Purtroppo è deceduto per patologie legate al Covid un 65 enne di Termoli. I morti totali in Molise per Covid purtroppo salgono a 720.

Sono 4 i nuovi contagi in Molise, su 319 tamponi molecolari e 26 tamponi antigenici.

I pazienti attualmente ricoverati sono 2.