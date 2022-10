Eventi/ Domani la visita istituzionale del governatore del Distretto 2090 Paolo Giorgio Signore al Rotary club Campobasso

Il giorno 27 ottobre 2022 si svolgerà la visita istituzionale del Governatore del Distretto 2090 del Rotary International, Paolo Giorgio Signore, al Rotary Club Campobasso.

Come evidenziato dal Presidente del Rotary Campobasso, Giuseppe Reale, la visita del Governatore distrettuale costituisce uno degli appuntamenti più importanti dell’intera annata rotariana e raffigura un’occasione particolare per la vita del Club e per tutti i suoi soci.

La visita istituzionale rappresenta anche il momento ufficiale attraverso il quale il Governatore ha modo di rendersi conto di persona delle attività svolte dal sodalizio e di offrire suggerimenti e consigli diretti all’efficace e ottimale realizzazione dei programmi del Club, dei progetti e delle attività di servizio a favore della comunità locale.

La prima parte della giornata sarà scandita, secondo il tradizionale protocollo rotariano, dagli incontri del Governatore e di una delegazione del Club di Campobasso con i rappresentati delle Istituzioni locali.

Nel corso del pomeriggio il Governatore coordinerà i lavori rotariani nell’ambito di una riunione caratterizzata da una fitta agenda con la partecipazione dei componenti del Consiglio Direttivo del Club, dei Presidenti delle Commissioni e dei rappresentanti del Rotaract.

La giornata si concluderà con la consueta riunione conviviale in onore del Governatore, per l’occasione allargata all’intera famiglia rotariana, agli ospiti, ai rappresentanti delle istituzioni e ai rappresentanti degli altri Club.