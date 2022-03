Coronavirus, giornata di tregua: nessun decesso nelle 24 ore e un dimesso dal Cardarelli

Finalmente una tregua, una giornata senza decessi peer Covid in Molise, ma i morti totali sono tanti purtroppo, esattamente 577. Nelle ultime 24 ore c’è 1 dimesso: un paziente Termoli ; i ricoverati totali scendono a 22, di cui 7 in Malattie Infettive, 12 nel reparto “Anziano Fragile” e 3 in Terapia Intensiva.

Sono 285 i nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 2000 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 14,2%. Sono 249 i guariti.

I Comuni con il maggior numero si nuovi casi: Campobasso 35, Isernia 20, S. Martino in Pensilis 11, Termoli 74,Venafro 26.