Coronavirus/ Ennesima giornata nera: un decesso e tre nuovi ricoveri al Cardarelli

Ennesima giornata luttuosa in Molise, con riferimento all’epidemia di Covid. Si registra un decesso: non ce l’ha fatta una donna di 89 anni di Salcito che era ricoverata in Malattie Infettive. Un paziente di Belmonte del Sannio si è aggravato ed è stato trasferito in Terapia Intensiva.

Ci sono 3 nuovi ricoveri: pazienti di Larino e 2 di Termoli.

I ricoverati totali salgono a 31, di cui 15 in Malattie Infettive, 13 nel reparto “Anziano Fragile” e 3 in Terapia Intensiva , mentre si registrano 320 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 2382 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 13,4%. Oggi si registrano 709 guariti.

I Comuni con il maggior numero di nuovi contagi: Agnone 11, Campobasso 66, Isernia 37, Termoli 49, Venafro 20.