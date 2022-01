Coronavirus: due ricoveri ed un dimesso al Cardarelli, 210 nuovi positivi e 72 guariti

Giornata ‘interlocutoria’ quella con i dati relativi all’epidemia di Covid in Molise. Per fortuna non si registrano decessi nelle 24 ore: i morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 522. Si registrano due nuovi ricoveri: pazienti di Carpino e Isernia. C’è è un dimesso: un paziente di Petacciato e i ricoverati totali salgono a 21, di cui 19 in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva.

Sono 210 i nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 1742 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 12%.

I Comuni con il maggior numero di nuovi casi sono: Campobasso 25, Colletorto 10, Isernia 36, Termoli 22. Oggi si registrano 72 guariti.