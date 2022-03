Coronavirus, due ricoveri al Cardarelli nelle 24 ore

Giornata ‘interlocutoria’ quella nella lotta al coronavirus in Molise. Per fortuna non ci sono decessi nelle 24 ore, ma due nuovi ricoveri al Cardarelli: un paziente di Sant’Agapito nel reparto Anziano Fragile; un paziente di Campobasso nel reparto di Malattie Infettive

Le persone decedute causa Covid in Molise sono 578. I ricoverati totali salgono a 27, di cui 10 in Malattie Infettive, 15 nel reparto “anziano fragile” e 2 in Terapia Intensiva.

Sono 219 i nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 1549 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 14,14% , Ci sono 73 guariti.

I Comuni con il maggior numero di nuovi positivi: Campobasso 31, Guardialfiera 10, Isernia 12, Larino, 21 Termoli 47.