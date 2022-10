Coronavirus, Dati in leggero miglioramento nelle ultime 24 ore

Sono numeri in leggero miglioramento quelli relativi alla situazione dell’epidemia da Covid in Molise. Nele ultime 24 ore non si registrano decessi ma c’è un dimesso di giornata e pertanto i ricoverati totali scendono a 8, tutti in Malattie Infettive.

Si registrano 90 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 811 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta all’11%.

I Comuni con il maggior numero di nuovo casi: Campobasso 17,Termoli 14.

I nuovi guariti sono 104.