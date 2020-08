Una donna è risultata positiva al Covid 19 ed è stata ricoverata al reparto di Malattie Infettive del Cardarelli. Si tratta di una anziana che risiede a Sant’Elia a Pianisi. Non è chiaro come sia stata contagiata la donna e non sembra avere affinità con i cluster di Campobasso o i due positivi di Termoli. I contatti dell’anziana, come da protocollo, sono stati sottoposti al tampone rinofaringeo.