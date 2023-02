l trend è sempre lo stesso: contagio in diminuzione, ma purtroppo non mancano i ricoveri all’ospedale Cardarelli di Campobasso. Da evidenziare, però, che non si registrano decessi da Covid in Molise nelle ultime 24 ore.

C’è un nuovo ricovero: un paziente di Venafro e al Cardarelli ci sono 3 persone ricoverate, tutte in Malattie Infettive.

Sono 7 i nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 242 tamponi processati, mentre i guariti nelle 24 ore sono 59.