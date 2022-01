Coronavirus, ancora un decesso, 445 nuovi positivi e 235 guariti nelle 24 ore

Una notizia triste sul fronte della lotta al coronavirus in Molise. Il bollettino odierno dell’Asrem, registra un decesso: si tratta di una donna di 91 anni di Morrone del Sannio che si trovava in Malattie Infettive. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, salgono a 517.

Si registrano 445 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 3212 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 13,8%. I tamponi molecolari processati sono stati 752 ed i positivi riscontrati 35. I tamponi rapidi processati sono stati 2.460 ed i positivi riscontrati 410.

Oggi registrano 235 guariti e pertanto il numero degli attualmente positivi sale a 8.404, di questi 3.834 da tampone molecolare Asrem e 4.570 da tampone antigenico. I totali da inizio emergenza sono 24.637.

I comuni con il maggior numero di nuovi casi: Campobasso77, Isernia 50, Termoli 32, Bojano 18, Baranello 18, Trivento 17, Vinchiaturo 14, Montenero di Bisaccia 13, Frosolone 10, Montaquila 10