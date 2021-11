Sono stati processati 215 tamponi, 8 le positività aò Covid accertate, nessun decesso.

I positivi: : 1 Folì del Sannio, 1 Fornelli, 2 Guglionesi, 1 Isernia, 1 Larino, 2 Montorio nei Frentani.

Sono 21 i guariti e 1 il ricovero in malattie infettive. I ricoveri sono 10, di cui 9 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva.

In isolamento si trovano 2.473 cittadini.