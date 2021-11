Calcio serie C/Campobasso- Foggia 1-1

Campobasso

Raccichini, Fabriani, Pace, Ladu, Sbardella, Dalmazzi, Magri, Persia, Rossetti, Liguori, Vitali. All Cudini.

Foggia

Alastra, Garattoni, Nicoletti, Gallo, Di Pasquale, Petermann, Sciacca, Garofalo, Ferrante, Tuzzo, Martino. All. Zeman.

Arbitro Panettella di Gallarate.. Marcatori al 23′ Ferrante , al 47′ Liguori. Spettatori circa 3500 di cui 500 venuti da Foggia.

I lupi, hanno un nuovo sponsor, si tratta di Wima Carnevale. Campobassana , che ha molti saloni di bellezza . La gara, comincia con i lupi in attacco ma il Foggia fa buona guardia. Al 10′ colpo di testa di Ferrante ma la palla termina alta di poco, al 15′ cade inn area Rossetti ma l’arbitro lo ammonisce per simulazione. Al 23′ , Ferrante fa partire un bel diagonale che batte Raccichini: è 1-0 per i rossoneri, oggi in maglia bianca. Al 30′, tiro di Pace ma la sfera termina fuori, al 35′ si infortuna Alastra e Zeman fa entrare al suo posto Volpe. Finisce cosi , il primo tempo con le formazioni che vanno al riposo con gli ospiti in vantaggio per 1-0.

Nel secondo tempo, al 47′ Liguori approfitta di un indecisione di Volpe e segna: 1-1 ristabilita quindi la parità. I rossoblu , ci credono , vogliono vincere e hanno almeno due occasioni per passare in vantaggio ma le sciupano malamente. All’ 80′, Cudini sostituisce Rossetti molto stanco con Parigi. La partita , si avvia alla fine con i lupi che conquistano un ottimo punto contro un’ottima squadra. Sabato , i molisani saranno impegnati di nuovo in casa la partita comincerà alle 17.30 un orario assurdo visto che siamo a Novembre e fa buio molto presto.

Arnaldo Angiolillo