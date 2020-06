Coronavirus aggiornamento/ Quarto giorno consecutivo senza positivi

Oggi è il quarto giorno consecutivo che a fronte di 132 tamponi processati nelle ultime ore non si è riscontrato alcun caso di positività al Covid 19. I tamponi come i test seriologici comunque continueranno ad essere effettuati.

Il bollettino aggiornato:

Sono 14951 i tamponi processati in regione, di cui 13842 con esito negativo.

• 436 sono i tamponi positivi totali dall’inizio della pandemia: 359 nella provincia di Campobasso, 58 in quella di Isernia e 19 di persone di fuori regione

–attualmente positivi 133 ( 121 in Provincia di Campobasso, 11 in quella di Isernia, 1 di altre regioni)

• All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 5 di cui 3 in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva

• 145 i pazienti positivi isolati: in isolamento domiciliare perchè asintomatici (128) Clinicamente guariti 17

• 264 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (206 della provincia di Campobasso, 42 della Provincia di Isernia e 16 di altre regioni) che hanno fatto e superato il doppio tampone

Visite a domicilio dei positivi da parte delle USCA n. 453 ( 239 Bojano , 92 Larino, 122 Venafro)

174 le persone in isolamento e 0 in sorveglianza

22 i pazienti positivi deceduti