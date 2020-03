Coronavirus aggiornamento: primo caso positivo a Campobasso

Primo caso positivo a Campobasso: si tratta di una persona proveniente da Milano. Sono circa 400 le persone che, nei giorni scorsi, hanno fatto rientro in Molise dalle zone rosse e arancioni del Nord Italia.

Per esse la raccomandazione è sempre la stessa: comunicare il loro rientro, laddove

non lo avessero ancora fatto, non muoversi assolutamente da casa per tutto il

periodo della quarantena, evitare qualsiasi contatto al di fuori della propria

abitazione, anche con i parenti più stretti, raccordarsi costantemente con le autorità

sanitarie.

Questa la nota del governatore Donato Toma.

La notizia ha creato creato caos, e da prime indiscrezioni pare che il ragazzo non si era autodenunciato e non era in quarantena, ma abbia avuto contatti con diverse persone, attendiamo comunque una nota ufficiale degli organi preposti per confermare le voci e soprattutto per capire se è stato effettuato un censimento delle persone con cui è entrato in contatto.