La solidarietà degli studenti oltre il coronavirus/ Con l’ UDS partono le ripetizioni on line

Le sospensione delle lezioni, decisa per evitare il diffondersi del coronavirus, sta mettendo in difficoltà non pochi studenti: per superare questo ostacolo l’Unione degli Studenti ha fatto partire, tramite un form lanciato su social e chat, le ripetizioni online, come spiega la coordinatrice nazionale Giulia Biazzo: “Gli studenti disponibili potranno dare ripetizioni tramite videochiamata a tutti quelli che ne dovessero avere bisogno, in maniera assolutamente gratuita”

“Bisogna fare di tutto per fermare il contagio” continua Biazzo “proprio in un momento così difficile per il nostro paese è necessaria la solidarietà tra studenti e studentesse: l’unione fa la forza!”

“Chiunque avesse bisogno di una mano, per recuperare un’insufficienza o stare al passo con il programma e le lezioni online, e chiunque fosse disponibile ad aiutare gli altri si iscriva contattandoci sulla pagina instagram @unionestudenti.uds o con una mail a [email protected] “ conclude l’UdS “purtroppo molti studenti non hanno a disposizione computer, tablet e WiFi per seguire le lezioni: per questo ribadiamo la richiesta alla Ministra Azzolina di garantire, con fondi straordinari, gli strumenti per la didattica a distanza chiunque ne avesse bisogno: se non si investe nella scuola non si esce dalla crisi”