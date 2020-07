Coronavirus aggiornamento/ oggi nessun contagio

Sono sstati processati altri 152 tamponi e non è stata riscontrata nessuna positività.

Sono 26384 tamponi processati in regione ( 1151 di controllo) , di cui 24763 con esito negativo.

• 470 sono i tamponi positivi totali dall’inizio della pandemia: 385 nella provincia di Campobasso, 62 in quella di Isernia e 20 di persone di fuori regione.

–attualmente positivi 26 (21 in Provincia di Campobasso,5 in quella di Isernia, 0 di altre regioni)

• All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 1 di cui 1 in Malattie Infettive e 0 in Terapia Intensiva



• 25 i pazienti positivi asintomatici in isolamento domiciliare

• 419 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (347 della provincia di Campobasso, 54 della Provincia di Isernia e 18 di altre regioni) che hanno fatto e superato il doppio tampone

Visite a domicilio dei positivi da parte delle 525 ( 278 Bojano , 107 Larino, 140 Venafro)

83 le persone in isolamento e 116 in sorveglianza

23 i pazienti positivi deceduti