Coronavirus aggiornamento/116 i nuovi positivi e 5 ricoveri

Sono stati 788 i tamponi effettuati oggi, e 116 le positività accertate.

I positivi sono: 29 Vinchiaturo ( di cui 26 Casa di riposo), 17 Larino (Casa circondariale), 14 Campobasso, 12 Riccia, 5 Termoli, 4 Bojano, 3 Cerro al Volturno, 3 Isernia, 2 Cantalupo, 2 Carovilli, 2 Casacalenda, 2 Ferrazzano, 2 Macchia D’Isernia, 2 Ripalimosani, 1 Bagnoli del Trigno, 1 Campodipietra, 1 Castelpetroso, 1 Carpinone, 1 Casalciprano, 1 Castelpetroso, 1 Castropignano, 1 Colletorto, 1 Frosolone, 1 Jelsi, 1 Larino, 1 Macchiavalfortore, 1 Montaquila, 1 Palata, 1 Rocchetta al Volturno, 1 San Martino in Pensilis, 1 Sant’Elia a Pianisi, 1 Sesto Campano,

Il bollettino aggiornato:

58819 i tamponi eseguiti di cui 52980 negativi. 4229 i tamponi di controllo

–attualmente positivi 902 (404 in Provincia di Campobasso, 497 in in quella di Isernia, 1 di altre regioni)

– 1614sono i tamponi positivi dall’inizio della pandemia (973 nella provincia di Campobasso, 618 in quella di Isernia e 23 di altre regioni)

All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 24 di cui 18 in Malattie Infettive e 6 in Terapia Intensiva

-878 i pazienti positivi asintomatici in isolamento domiciliari

–663 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (544 della provincia di Campobasso, 99 della Provincia di Isernia e 20 di altre regioni) che hanno fatto e superato il doppio tampone

Visite a domicilio dei positivi da parte delle 874 ( 336 Bojano , 252 Larino, 281 Venafro)

–32 i pazienti positivi deceduti

-993 le persone in isolamento e 0 in sorveglianza