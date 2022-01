Coronavirus aggiornamento/ 211 nuovi positivi, 1 decesso

Sono stati processati 1275 tamponi, 211 le positività accertate. I tamponi molecolari processati sono stati 607 ed i positivi riscontrati 46. I tamponi rapidi processati sono stati 668 ed i positivi riscontrati 165.

Nella giornata di oggi si registra anche il decesso di una 97enne.

Al Cardarelli i ricoverati sono 40, di cui 24 in Malattie Infettive, 13 nel reparto “anziano fragile” e 3 in Terapia Intensiva. Dei 40 ricoverati, 13 non sono vaccinati, 1 ha una dose, 9 hanno due dosi e 17 hanno tre dosi.