Coronavirus aggiornamento/156 nuovi positivi, 4 decessi e 11 ricoveri

Nella ggiornata di oggi sono stati processati 1037 tamponi, 156 le positività accertate, 4 i decessi 1 donna di Vinchiaturo di 81 anni, 1 donna di Ferrazzano di 90 anni, 1 uomo di Capracotta di 79 anni, 1 uomo Cerro al Volturno di 74 anni, 11 i nuovi ricoveri.

I positivi :1 Bojano, 17 Campobasso, 1 Campochiaro, 2 Campomarino, 2 Casalciprano, 1 Castellino del Biferno, 2 Cercemaggiore, 2 Cerro al Volturno, 5 Colle D’Anchise, 1 Ferrazzano, 1 Foggia, 3 Fornelli, 3 Gambatesa, 1 Guglionesi, 6 Isernia, 1 Larino, 1 Mafalda, 1 Mirabello Sannitico, 32 Montaquila, 4 Montecilfone, 1 Montefalcone nel Sannio, 2 Morrone del Sannio, 2 Oratino, 1 Palata, 1 Pesche, 3 Petacciato, 10 Pietrabbondante, 3 Portocannone, 3 Ricccia, 1 San Giovanni in Galdo, 10 San Martino in Pensilis, 1 Sant’Agapito, 1 Sant’Elena Sannita, 1 Sessano del Molise, 1 Sesto Campano, 1 Spimete, 20 Termoli, 1 Trivento, 2 Ururi, 2 Venafro, 2 Vinchiaturo.

Il bollettino aggiornato:

74113 i tamponi eseguiti di cui 65476 negativi. 5102 i tamponi di controllo

–attualmente positivi 2233 (1290 in Provincia di Campobasso, 927 in in quella di Isernia, 16 di altre regioni)

– 3521 sono i tamponi positivi dall’inizio della pandemia (2187 nella provincia di Campobasso, 1290 in quella di Isernia e 44 di altre regioni)

All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 74 di cui 66 in Malattie Infettive e 8 in Terapia Intensiva

-2970 i pazienti positivi asintomatici in isolamento domiciliari

–1204 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (849 della provincia di Campobasso, 333 della Provincia di Isernia e 22 di altre regioni) che hanno fatto e superato il doppio tampone

– Visite a domicilio dei positivi da parte delle 1840 ( 577 Bojano , 433 Larino, 478 Venafro)

–84 I pazienti positivi deceduti

-2294 le persone in isolamento e 0 in sorveglianza