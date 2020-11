Coronavirus aggiornamento/ 149 nuovi positivi, 5 decessi

Su 1280 ramponi processati 149 sono le positività accertate al Covid 19, nella giornata di oggi si dono registrati anche 5 decessi, una 90enne di Bojano, una 80enne di Vastogirardi, un 82enne di Campobasso, un 87enne di Civitanova del Sannio e una 60enne di Capo Rizzuto

Il bollettino aggiornato:

82288 i tamponi eseguiti di cui 71781 negativi. 6141 i tamponi di controllo

–attualmente positivi 2677 (1574 in Provincia di Campobasso, 1089 in in quella di Isernia, 14 di altre regioni)

– 4285 sono i tamponi positivi dall’inizio della pandemia ( 2685 nella provincia di Campobasso, 1555 in quella di Isernia e 45 di altre regioni)

All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 73 di cui 62 in Malattie Infettive e 11 in Terapia Intensiva

-2604 i pazienti positivi asintomatici in isolamento domiciliari

–1579 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (1102 della provincia di Campobasso, 452 della Provincia di Isernia e 23 di altre regioni) che hanno fatto e superato il doppio tampone

– Visite a domicilio dei positivi da parte delle 1840 ( 577 Bojano , 433 Larino, 478 Venafro)

–108 I pazienti positivi deceduti

-3065 le persone in isolamento