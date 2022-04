Inaugurato il Centro “Molise LGBT – Centro regionale contro le discriminazioni verso le persone LGBT”

È stato inaugurato quest’oggi in Viale del Castello a Campobasso, il primo luogo regionale dedicato al sostegno delle persone vittime di discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere.

Il Centro “Molise LGBT – Centro regionale contro le discriminazioni verso le persone LGBT” è stato attivato grazie ad un progetto presentato come capofila dal Comune di Campobasso e ammesso a finanziamento, per un importo di 100000 euro, dall’Ufficio per la Promozione della Parità di Trattamento e la Rimozione delle Discriminazioni fondate sulla Razza o sull’origine Etnica (UNAR) – Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Presente alla cerimonia d’inaugurazione del Centro anche la senatrice Alessandra Maiorino, Coordinatrice Comitato Politiche di Genere e Diritti Civili, insieme ai rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Campobasso, il sindaco Roberto Gravina, l’assessore alle Pari Opportunità, Paola Felice, e l’assessore alle Politiche Sociali, Luca Praitano, al vice presidente Arcigay Molise, Roberto Giammaria, al Responsabile territori Arcigay, Francesco Angeli, alla Referente Cooperativa il Geco, Sara Ferri e a Vincenzo De Marco, Dirigente Area Servizi alla Persona del Comune di Campobasso.

“Il progetto del Centro Contro le Discriminazioni Molise LGBT, nato dalla collaborazione tra il Comune di Campobasso, capofila, Arcigay Molise e Cooperativa il Geco, ha permesso di creare un centro contro le discriminazioni verso le persone LGBT che funge da centro antiviolenza contro l’omofobia e la transfobia per l’intero territorio regionale. – Ha dichiarato il sindaco di Campobasso Roberto Gravina al taglio del nastro – Un lavoro di rete partito non a caso dal capoluogo della nostra regione. Campobasso, infatti, si conferma oggi più che mai città inclusiva e pronta a sostenere quotidianamente chiunque operi a favore dell’uguaglianza e della tutela dei diritti. Ringrazio le strutture dei nostri assessorati alle Pari Opportunità e alle Politiche Sociali e i nostri assessori Paola Felice e Luca Praitano, per essere riusciti a rendere concreto questo progetto e con loro ringrazio anche l’Ambito Territoriale Sociale, in particolare il dottor De Marco, Pierpaolo Tanno e la dottoressa Polisena.”

“Centri come questo che oggi inauguriamo a Campobasso – ha dichiarato la senatrice Alessandra Maiorino – rappresentano dei veri baluardi per la democrazia del nostro paese e lanciano un messaggio per nulla scontato di unità che con estremo piacere vedo realizzato qui a Campobasso e in Molise grazie a un lavoro di gruppo interistituzionale portato avanti con grande attenzione e sensibilità da parte del Comune di Campobasso, dei partner di progetto dell’Arcigay Molise e della Cooperativa il Geco e di tutti gli altri soggetti aderenti.”

“Sono stati attivati due sportelli territoriali: a Campobasso, con apertura per tre giorni a settimana, e Isernia con apertura per due giorni a settimana. – ha spiegato l’assessore alle Pari Opportunità del Comune di Campobasso, Paola Felice – Lo sportello lavora su appuntamento, in presenza o in modalità online, sempre in base all’evolversi della pandemia COVID-19. Ciò permette ai cittadini molisani di poter usufruire di un servizio per cui spesso è necessario rivolgersi in centri già esistenti in altre regioni, evitando dunque la difficoltà legata agli spostamenti.”

“Il Centro offre facilità di accesso presso sede fisica o la possibilità di usufruire di servizi online di supporto, – ha aggiunto l’assessore alle Politiche Sociali, Luca Praitano – garanzia di anonimato e riservatezza, protezione e accoglienza in caso di necessità. Inoltre offre supporto di counseling e psicologico, assistenza legale sia civile che penale. Non mancano anche servizi per l’orientamento lavorativo e specifica possibilità di formazione, mediazione sociale, familiare, lavorativa e anche consulenze informative mediche. Si offre, inoltre, la possibilità di interloquire telefonicamente e online, nonché la disponibilità di un numero telefonico operativo h24 e di un sito internet dedicato.”

Oltre al Comune di Campobasso, capofila, e ai partner di progetto, Cooperativa sociale Il Geco e Associazione Lambda – Arcigay Molise, tante sono le realtà istituzionali e gli ordini professionali coinvolti come soggetti aderenti: ATS Larino, ATS Termoli, Arma dei Carabinieri, ASREM, Regione Molise, Prefettura di Campobasso, Procura della Repubblica presso il Tribunale per Minorenni del Molise, Provincia di Campobasso, Provincia di Isernia, Consigliera di Parità della Regione Molise, Questura di Campobasso, Tribunale per Minorenni del Molise, Università degli Studi del Molise, Consigliera Parità Campobasso-Isernia, Garante Regionale Diritti alla persona, Associazione Agedo Basso Lazio, Ordine Assistenti Sociali del Molise, Ordine Avvocati Campobasso, Ordine Avvocati Isernia, Ordine degli Psicologi del Molise.