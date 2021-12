Coronavirus, 13 nuovi positivi ma c’è anche un nuovo ricovero al Cardarelli

Potrebbe essere definita una giornata interlocutoria, ma purtroppo c’è un nuovo ricovero al Cardarelli: si tratta di un paziente di Guglionesi nel reparto di malattie infettive. Per il resto la situazione dell’epidemia da coronavirus in Molise dice che su 354 tamponi effettuati sono 13 i nuovi positivi in regione (Bojano 2, Campobasso 5, Guglionesi 1, Isernia 3, Jelsi 1, Pietrabbondante 1).

Al Cardarelli ci sono 13 pazienti: 12 nel reparto di malattie infettive e 1 in terapia intensiva (della provincia di Isernia).

Sono 299 i casi attualmente positivi in Molise. Fermo a 506 il numero delle vittime mentre sono 2.394 i soggetti attualmente in isolamento.