Continuano gli appuntamenti della SERR 2022: venerdì Cineforum all’Alphaville con il film “The True Cost”

Nell’ambito delle attività della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti promossa dal Comune di Campobasso, venerdì 25 novembre, alle 18.30, presso la sala Alphaville del centro culturale Ex Onmi, verrà presentato e proiettato il film documentario, del 2015, diretto da Andrew Morgan, “The True Cost”

La pellicola analizza il fenomeno della fast fashion, la moda “Usa e getta”, fatta per durare e costare poco, ma con un prezzo salatissimo in termini sociali ed ambientali.

Andrew Morgan con il suo film mette in discussione diversi aspetti dell’industria dell’abbigliamento, dalla produzione, allo sfruttamento dei lavoratori a basso salario nei Paesi in via di sviluppo, agli effetti collaterali sugli ecosistemi come l’inquinamento delle acque e del suolo, la contaminazione da pesticidi e le malattie, spesso causa di numerosissime morti.

“The True Cost” rappresenta un crudo spaccato sugli effetti del capitalismo globale, mettendone in luce gli aspetti meno noti, ambientali, sociali e psicologici, che si riflettono dall’altra parte del pianeta che, inevitabilmente, paga il prezzo più alto del nostro consumismo.

Durante la stessa serata di venerdì 25 novembre, presso la attigua sala espositiva dell’ex Onmi, alle ore 18.00, sarà inaugurata anche la mostra “Ritagli” che vedrà l’esposizione di opere d’arte e di riuso creativo degli artisti Paolo Emilio Greco, Donatella Di Lallo, Silvia Perrella, Marisa Amorosa, e le creazioni di ‘Officina CreAttiva’ e del laboratorio ‘Rigiocattolo’.

La mostra resterà aperta al pubblico per l’intero fine settimana.