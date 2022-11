USA/ Vendetta per gelosia: svaligia la casa del fidanzato e appicca il fuoco, poi lo contatta in videochiamata

Far infuriare una donna, soprattutto per motivi sentimentali, può essere oericoloso; anche quando, come inquesto caso, alla base c’è un frainteso.

Una 23enne texana, in preda a un attacco di gelosia si è intrufolata in casa del fidanzato (in qual momento altrove) e dopo averla svaligiata, gli ha dato fuoco. Il tutto ripreso in una videochiamata proprio col povero malcapitato.

La vicenda è stata rivelata dall’ufficio dello sceriffo di Bexar County, che ha pubblicato i dettagli in un post social. La 23enne si sarebbe infuriata, perché una ragazza ha risposto al telefono del fidanzato, non sapendo che si trattava in realtà di una parente; la vendetta è stata esagerata e pericolosa.

Secondo le ricostruzioni fatte dalla polizia, la giovane prima di andare via avrebbe anche derubato le vittime, portando con sé diversi oggetti. Il danno stimato è di 50 mila dollari.

E’ stata arrestata con l’accusa di furto con scasso e incendio doloso.