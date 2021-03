Conservatorio “Perosi” di Campobasso: Continueranno a distanza le attività didattiche

Continueranno a distanza le attività didattiche ed i servizi del Conservatorio “Perosi” di Campobasso per l’intera settimana prossima.

L’Istituto, infatti, resta chiuso ma sono regolarmente assicurate le lezioni in DAD e gli esami online mentre l’erogazione dei servizi è garantita all’utenza attraverso il lavoro agile che svolgerà tutto il personale amministrativo dell’Istituto.

L’Istituto resta chiuso a causa di due casi di positività al Covid 19 che si sono verificati nelle scorse settimane, per uno dei quali l’iter di prevenzione del contagio, prontamente attivato attraverso l’Asrem dal Conservatorio, si è già concluso escludendo la diffusione del virus. Per l’altro L’Autorità Sanitaria ha disposto l’isolamento del personale segnalato che si sottoporrà a tampone entro questa settimana.

Il Conservatorio è in attesa che l’Asrem, come avvenuto per tutte le altre Scuole e l’Università molisane, inserisca anche il personale Docente e T.A. del Conservatorio nella piattaforma informatica dedicata alla prenotazione della vaccinazione anti Covid 19.