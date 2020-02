Comune di Castelmauro: ordinanza per la cultura della protezione e salute pubblica

Il sindaco di Castelmauro Flavio Boccardo, interviene in via precauzionale, con Ordinanza 6/2020, in materia di tutela della salute pubblica, per diffondere la protezione della salute e informare la cittadinanza che le struttire pubbliche saranno dotate di dispenser contenenti gel disinfettanti e altri prodotti per superfici piane. Di seguito un estratto dell’Ordinanza:

a tutti i cittadini che negli ultimi 14 giorni abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall’epidemia o nelle città italiane attualmente e “future” sottoposte a cardone sanitario, l’obbligo di comunicare al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria territorialmente competente di aver soggiornato nelle aree suddette a uno dei seguenti numeri: 118,112,1500.

La consegna da parte degli Uffici Comunali incaricati, strumenti di pulizia delle mani nelle scuole di ogni Ordine e Grado presenti su territorio comunale;

Raccomanda inoltre: per quanto riguarda i luoghi caratterizzati da afflusso pubblico quali, studi medici, uffici postali, banche , bar. ristoranti, paletre etc. in linea con le indicazioni ministeriali di garantire una grande attenzione all’igiene degli ambienti ed a fornire alle persone anche strumetni di pulizia delle mani.