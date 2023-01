Comune di Campobasso: Avviso per  funzionari tecnici esperti di opere pubbliche 

Il Comune di Campobasso ha pubblicato l’Avviso di selezione pubblica per il conferimento, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, di incarichi di lavoro autonomo a funzionari tecnici esperti di opere pubbliche per l’attuazione del PNRR e della politica di coesione.

L’avviso di selezione è per n. 1 Architetto e n. 1 Ingegnere (profilo senior) per un totale di 60 gg/pp annue, il cui conferimento risulta possibile rientrando nel budget massimo stanziato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale.

La durata dei rispettivi incarichi sarà per un periodo non superiore a 36 mesi per un totale di n. 180gg. (max 60 gg./pp annue), un compenso giornaliero di € 320,00 al netto degli oneri accessori di legge e dell’Iva. Il costo dei contratti farà carico sulle risorse del programma di Azione e Coesione Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.

Il modulo di domanda è scaricabile dal sito web del comune di Campobasso, al seguente link: https://www.comune.campobasso.it/campobasso2/zf/index.php/bandi-di-concorso/index/dettaglio/bando/102?fbclid=IwAR379O0to30NU_2DdiOeC–x5BuEnQ_91ztH1I4Vty7vFVikl9evZaQueNE