Comunali di Campobasso/Scrutinio fermo

Alle ore 01.33 a Campobasso non arrivano da oltre un’ora i risultati in quanto pare che gli scrutini siano stati bloccati perchè si è riscontrato un problema con il voto disgiunto che non è stato caricato in maniera corretta su piattaforma Eligendo, e quindi la errata comunicazione di trasmissione degli scrutini definitivi del modulo 10, in un primo momento la voce era che la Prefettura voleva rifare il conteggio delle schede, intanto è bloccato lo scrutinio in atto. Si sta discutendo sulla legittimità della procedura che è stata messa in atto, e soprattutto se si sbloccherà lo scrutinio.