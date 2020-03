Cittadinanza onoraria a Ocalan/ Casa del popolo esprime solidarietà al Comune di Fossalto

Casa del Popolo Campobasso esprime il totale sostegno all’azione intrapresa dal Sindaco e dal Consiglio comunale di Fossalto di concedere la cittadinanza onoraria a Abdullah Öcalan e ribadisce la solidarietà e la vicinanza con il popolo curdo contro la repressione del governo turco

Il governo di Erdogan non pago delle catastrofi umanitarie che sta causando in tutto il Medio Oriente e al confine con la Grecia e la Bulgaria, ora minaccia chi compie gesti concreti per una soluzione politica e democratica della questione curda e di chi si schiera dalla parte dei diritti umani, della pace e della convivenza tra i popoli.

Dietro la presa di posizione del Governo turco di condannare chi esprime solidarietà c’è la volontà di screditare la resistenza e il confederalismo democratico del popolo curdo, di impedire la diffusione delle sue idee all’opinione pubblica.

Invitiamo tutti i comuni molisani, a partire dal comune capoluogo, a seguire l’esempio della municipalità di Fossalto a sostegno alla risoluzione della causa del popolo curdo e del suo massimo rappresentante Ocalan

Dal Molise al Kurdistan libertà per Ocalan!