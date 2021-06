Child Care, si parte. Via ai meeting organizzativi e tecnici per il nuovo servizio di supporto ai minori in Molise

Dopo tutti i necessari passaggi per l’avvio e la messa a punto degli strumenti da mettere in funzione ha preso il via ufficialmente il 20 maggio 2021 l’attività del progetto “Child care.



Prevenzione e cura del maltrattamento all’infanzia”, un progetto selezionato da Con i

Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile – Bando

“Ricucire i Sogni. Iniziativa a favore di minori vittime di maltrattamento”.



Il progetto verrà gestito dalla Soc. Cooperativa sociale Sirio (ente capofila) che si è

aggiudicata il finanziamento assieme a una partnership composta da altri due enti del

terzo settore molisano: la cooperativa Isis di Campobasso e la cooperativa Nuova

Assistenza di Isernia. Partecipano attivamente anche i tre Ambiti territoriali Sociali (ATS)

di Campobasso, Isernia e Venafro. Saranno inoltre parte integrante della partnership di

progetto due associazioni con copertura nazionale: la cooperativa Edi e PsicoIus, Scuola

romana di Psicologia giuridica.

Child Care è un’azione di durata triennale in favore delle persone minorenni che versano

in condizioni di pregiudizio o vittime di maltrattamento (presunto o accertato), in chiave

preventiva e trattamentale. Un intervento che farà tesoro del know-how acquisito nelle

esperienze pregresse sul fenomeno del maltrattamento all’infanzia realizzate nel corso

degli anni dalla stessa cooperativa Sirio in Molise.



La strada percorsa da tutti i partner in materia di tutela dei minori in difficoltà ha portato

all’elaborazione di un disegno, quello che oggi è stato messo in campo, assolutamente

nuovo, impostato sulle logiche dell’innovazione sociale, di cui il territorio regionale ha

tanto bisogno. Con l’avvio ufficiale sono partiti i meeting tecnici ed organizzativi che

dovranno fortificare la partnership, rafforzare la rete istituzionale e dare vita alle azioni

coordinate sul territorio. Perché ai minori beneficiari e alle loro famiglie giungano al più

presto tutto il sostegno e tutte le risposte possibili.